Debatte um EU-Reformen: CSU-Vize Weber will ab 2029 europäischen Präsidenten

Brüssel - Der EVP-Vorsitzende und CSU-Vize Manfred Weber plädiert für ein Verschmelzen der beiden Top-Posten in der EU, um den Staatenverbund in der Außenpolitik schlagkräftiger zu machen. Aus seiner Sicht sollte man nach der nächsten Europawahl im Jahr 2029 das Amt der Kommissionspräsidentin zusammenführen mit dem Ratspräsidenten, sagte der Vorsitzende der stärksten europäischen Parteienfamilie EVP in einem Interview des "Spiegel". Als einen Grund nannte er, dass die EU in den jüngsten außenpolitischen Krisen um die Ukraine und Grönland keine tonangebende Rolle spielte.