Debatte um EU-Reformen: CSU-Vize Weber will ab 2029 europäischen Präsidenten

Nur noch ein EU-Vertreter bei Gipfeltreffen?

Derzeit ist es so, dass die EU bei internationalen Gipfeltreffen von dem Duo aus Ratspräsident und Kommissionspräsidentin vertreten wird und dass für Ansprechpartner manchmal nicht ganz klar ist, in welcher Angelegenheit sie sich an wen der beiden wenden müssen. In der EU selbst ist von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin vor allem für die Vorlage von neuen Gesetzvorschlägen und die Kontrolle der Einhaltung der europäischen Verträge zuständig. Costa führt hingegen vor allem den Vorsitz bei EU-Gipfeltreffen und bereitet diese vor.