Debatte um Einsparungen: Keine Prämie mehr für Gemeindefusionen? Maier skeptisch

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier sieht Überlegungen, die Prämien des Landes für Gemeindefusionen abzuschaffen, skeptisch. "Ich bin der Innenminister, der die größte Gemeindegebietsreform in der Geschichte Thüringens gemacht hat und ich möchte diesen Weg fortsetzen. Deshalb ist es kein großes Geheimnis, dass ich diese Fusionsprämie nicht abschaffen möchte", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Aber auch er müsse am Ende des Tages vielleicht Entscheidungen treffen, die wehtun, betonte Maier.