Ebenfalls starken Einfluss hatte die Wehrmachtsausstellung über die Beteiligung der regulären deutschen Streitkräfte am Vernichtungsfeldzug im Osten. Die Überzeugung, die sich dadurch allmählich herausbildete, lautete: Es hat im Laufe der Zeit zwar viele schreckliche Genozide gegeben, doch die flächendeckende, industrielle Ermordung von sechs Millionen Menschen einfach aus dem Grund, dass sie Juden waren, ist in der Geschichte ohne Beispiel.

Diese Auffassung wurde Teil des deutschen Selbstverständnisses und Grundkonsens deutscher Demokraten. Dies spiegelt sich in einer Erinnerungskultur, die das Holocaust-Mahnmal in Berlin genauso umfasst wie inzwischen mehr als 100.000 Stolpersteine zur Erinnerung an individuelle NS-Opfer und zahllose Schulprojekte.

Heute kommt Kritik sowohl von rechts wie von links

Infrage gestellt wird die Einmaligkeit von Auschwitz heute sowohl von rechts wie von links. Die Kritiker von rechts sind in der Mehrzahl deutsche Rechtspopulisten und Rechtsextreme. Kennzeichnend ist der bekannte Ausspruch des früheren AfD-Bundessprechers Alexander Gauland, wonach Hitler und die Nazis "nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" sind. Oft ist die Rede von einem "Schuldkult", der Deutschland zu ständiger Selbstgeißelung verdamme und auf diese Weise klein halten solle.

Die Kritik von links ist komplexer und internationaler. Sie sieht den Holocaust in einer Reihe mit Verbrechen des Kolonialismus. Diese stehen in vielen Ländern der Welt im Mittelpunkt des historischen Interesses. So haben die Vereinten Nationen den Sklavenhandel in diesem Jahr als "schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit" eingestuft.

Eine Debatte aus dem Jahr 2021 ist sogar als "zweiter Historikerstreit" bezeichnet worden. Auslöser war der australische Genozid-Forscher Anthony Dirk Moses. In seinem Artikel "Der Katechismus der Deutschen" kritisierte er, die Einzigartigkeit des Holocaust sei in Deutschland zu einem Dogma erhoben worden, das inzwischen die Meinungsfreiheit einschränke. Dahinter stehe das Bestreben der Deutschen, international als "gute Menschen" dastehen zu wollen, die ihre dunkle Vergangenheit mit radikaler Offenheit aufgearbeitet hätten. Damit einher gehe eine kritiklose Unterstützung Israels.

"Diese moralische Hybris führt zu der bemerkenswerten Situation, dass nichtjüdische Deutsche amerikanische und israelische Juden und Jüdinnen mit erhobenem Zeigefinger über korrekte Gedenkkultur und Loyalität zu Israel belehren", so Moses.

Tatsächlich sind jüdische Kritiker, die der Regierung von Benjamin Netanjahu während des Gaza-Kriegs Völkermord vorwarfen, mitunter von deutscher Seite belehrt worden, dass dies überzogen sei. Deutschland wurde zudem in vielen ausländischen Medien vorgeworfen, zu restriktiv gegen propalästinensische Demonstrationen vorzugehen. "Free Palestine from German guilt" – Befreit Palästina vom deutschen Schuldkomplex – lautete die Forderung in diesem Kontext.

Israelischer Historiker will erweiterte Erinnerungskultur

Wie geht es nun weiter? Die Erinnerung an den Holocaust als in seiner Art beispielloses Verbrechen bleibt in Deutschland unvermindert wichtig. Aber reicht das aus?

Nein, sagt unter anderem der Historiker Meron Mendel. Er ist in Israel geboren und aufgewachsen, hat inzwischen aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt/Main ist er ständig mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt. "Ich mache dabei die Erfahrung, dass die jungen Menschen auch ein positives Angebot zur Identifikation mit ihrem Land erwarten. Und das muss mehr sein als der von Habermas zugestandene Verfassungspatriotismus. Denn für ein Dokument, ein Papier – so wichtig es auch ist – kann man nur sehr begrenzt etwas empfinden."

Mendel schlägt vor, die deutsche Erinnerungskultur um zwei Aspekte zu erweitern: die Geschichte der deutschen Demokratie und die Migrationsgeschichte der Bundesrepublik, anschaulich vermittelt über zentrale Ereignisse und Biografien. Damit werde das Gedenken an den Holocaust in keiner Weise relativiert.

"Im Gegenteil", so Mendel im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn sich junge Menschen mit unserer Demokratie identifizieren und auch stolz darauf sind, dann schöpfen sie daraus den Mut, die dunklen Seiten unserer Vergangenheit nicht zu verdrängen. Und sind dann auch bereit, für diese Demokratie zu kämpfen, damit sich so etwas auf keinen Fall wiederholt."