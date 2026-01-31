Erfurt (dpa/th) - Einen Monat nach dem folgenschweren Silvesterbrand an einem historischen Gebäudekomplex in Erfurt haben etwa 100 Menschen für ein Verbot von Privatfeuerwerk demonstriert. Zu der Demonstration hatte eine nach dem Feuer gegründete Bürgerinitiative "Erfurt böllerfrei" aufgerufen, die mit mehr Zuspruch gerechnet hatte. 300 Teilnehmer waren ursprünglich erwartet worden. Ein Sprecher der Initiative zeigte sich allerdings nichts vollends enttäuscht. Die meisten Demonstranten hätten einen Einwohnerantrag an den Stadtrat unterschrieben, in dem ein städtisches Böllerverbot gefordert wird, sagte er.