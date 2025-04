Debatte um Atom-Renaissance: Rückbau von Bayerns Atommeilern geht schnell voran

In Koalitionsverhandlungen keine Einigung zur Atomkraft absehbar

In den laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD im Bund ist das Thema Kernenergie sehr umstritten. Bislang ist hier keine Einigung absehbar, welche die von der Union geforderte Renaissance der Atomkraft in Aussicht stellt. Die Rede ist vielmehr bisher nur von einer neuen Bestandsaufnahme, "ob angesichts des jeweiligen Rückbaustadiums eine Wiederaufnahme des Betriebs der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke unter vertretbarem technischem und finanziellem Aufwand noch möglich ist", wie es im Zwischenbericht der Verhandlungen heißt. Dieser Punkt steht aber in eckigen Klammern, was bedeutet, dass er nicht geeint und ein Beschluss unwahrscheinlich ist.