Debatte um Antisemitismus Streit um israelkritische Linke-Abgeordnete schwelt weiter

Linke mit eigener Erklärung

Auf der konstituierenden Sitzung der neuen Linke-Fraktion am 13. Oktober unterzeichneten alle anwesenden 44 Abgeordneten - eine fehlte aus gesundheitlichen Gründen - eine eigene Erklärung zum Antisemitismus und Nahost-Konflikt. Darin verpflichten sich die Parlamentarier unter anderem, sich als Abgeordnete an die Beschlüsse der Partei zu diesen Themen zu halten. Emde, die sich selbst als "Aktivistin, politische Bildnerin, Mediatorin und Kulturschaffende" bezeichnet, unterschrieb und wurde somit Teil der Fraktion.

Bei Grünen und SPD löste diese Tatsache ebenso wie die Fraktionserklärung, die nicht auf der zuvor geschlossenen Dreiervereinbarung fußte, Irritationen aus. Nach einer Sondierungspause wurden diese aber ausgeräumt.

Emde prangert "Schmierentheater" an

Nur wenig später meldete sich Emde mit ihrem Instagram-Video zu Wort. Dort bemängelte sie unter anderem, die Fraktionserklärung nenne nur selektiv Details aus Partei-Beschlüssen zu dem Themenkomplex. Nicht erwähnt werde darin etwa ein Beschluss der Linken, die das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg seit einem Parteitag im Juni offiziell als "Völkermord" bezeichnet.

Dass es kein Existenzrecht für Staaten gebe, sei ein völkerrechtlicher "No-Brainer", also eine Selbstverständlichkeit. Zum Umgang mit ihrer Person sagte Emde, sie sei unfreiwillig zur Protagonistin eines "Schmierentheaters" geworden, inszeniert unter anderem von SPD und Grünen.