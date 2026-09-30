Debatte über Verbotsverfahren Thüringer AfD will "Gütesiegel" der Verfassungsmäßigkeit

Erfurt - Die Thüringer AfD-Fraktion gibt sich vor einer Anhörung zur Debatte über einen AfD-Verbotsantrag gelassen. "Wir holen uns heute das Gütesiegel der Verfassungsmäßigkeit. Das steht fest", sagte Thüringens AfD-Vize-Fraktionschef Daniel Haseloff in einer Pressekonferenz im Landtag. Es könne bei diesem Verfahren nur einen Gewinner geben - und das sei die AfD. Zugleich kritisierte der 38-Jährige, es habe über Jahre massiven Druck gegen AfD-Mitglieder und Unterstützern gegeben. Das habe teils zu sozialer Ächtung geführt.