 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Schwarzfahren: Justizministerium gegen Entkriminalisierung

Debatte über Schwarzfahrer Schwarzfahren: Justizministerium gegen Entkriminalisierung

Bundesjustizministerin Hubig will Schwarzfahren entkriminalisieren. Warum Thüringens Justiz-Staatssekretär Klein darin eine Gefahr steigender Fahrpreise für ehrliche Fahrer sieht.

Debatte über Schwarzfahrer: Schwarzfahren: Justizministerium gegen Entkriminalisierung
1
Nach Ansicht des Thüringer Justiz-Staatssekretärs Christian Klein könnte eine Entkriminalisierung von Schwarzfahren zu höheren Fahrpreisen führen. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Justiz-Staatssekretär Christian Klein hält Forderungen nach einer Entkriminalisierung von Schwarzfahren für ein falsches Signal. "Wer bewusst ohne Ticket fährt, verschafft sich einen Vorteil auf Kosten der ehrlichen Fahrgäste. Ohne das Strafrecht würde es noch mehr Passagiere ohne Ticket geben", sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Dies wiederum hätte zur Folge, dass die Fahrpreise steigen würden, um das auszugleichen. "Am Ende wären genau diejenigen benachteiligt, die sich korrekt verhalten", erläuterte Klein.

Nach der Werbung weiterlesen

Entlastung für Gerichte und Gefängnisse? 

Hintergrund ist ein Vorstoß von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte, es sprächen aus ihrer Sicht gute Gründe für eine Entkriminalisierung. Angesichts überlasteter Gerichte und Gefängnisse stellte sie die derzeit geltende Praxis infrage: "Gehören Menschen, die sich keinen Fahrschein leisten können und schließlich mit einer Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis landen, wirklich dorthin?" Im Zuge der geplanten Modernisierung des Strafrechts, auf die sich die schwarz-rote Koalition in Berlin verständigt habe, müsse deshalb auch die Strafwürdigkeit des Schwarzfahrens kritisch geprüft werden.

Wie viele Menschen in Thüringen wegen Schwarzfahrens in Haft sitzen, ist nicht bekannt. Nach Angaben des Justizministeriums haben 64 Menschen im Jahr 2024 in Thüringen eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt, weil sie wegen des Erschleichens einer Leistung verurteilt wurden; etwa, wenn sie Geldstrafen nicht zahlten oder zahlen konnten. Darunter könnten auch Schwarzfahrer sein.