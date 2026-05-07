Debatte über Organspende Abgeordnete fordern Widerspruchslösung bei Organspende

Berlin - Eine Gruppe von Abgeordneten über Fraktionsgrenzen hinweg fordert eine grundlegende Neuregelung der Organspende in Deutschland. Ab dem Jahr 2030 soll demzufolge jede und jeder zunächst als Organspender gelten, außer, man widerspricht. Die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann sagte, in den vergangenen Jahren sei bereits viel getan worden, um mehr lebensrettende Spenderorgane etwa durch Verbesserungen in den Krankenhäusern zu erreichen. "Aber alles das hat nichts bewirkt", sagte die Wirtschaftsstaatssekretärin.