Debatte über Milliardengelder: SPD: 70 Prozent des Sondervermögens müssen an Kommunen gehen

SPD: 1,3 Milliarden für München, 450 Millionen für Nürnberg

Nach Berechnung der SPD würden bei einem Anteil von 70 Prozent München in zwölf Jahren von dem Geld gut 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, wenn das Geld allein nach der Bevölkerungszahl verteilt werde. Für Nürnberg wären es rund 450, für Augsburg knapp 250, für Regensburg knapp 150 und für Würzburg knapp 110 Millionen Euro in zwölf Jahren. Selbst auf eine 10.000-Einwohner-Gemeinde entfielen noch rund 8,3 und auf eine 5.000-Einwohner-Gemeinde 4,1 Millionen Euro.