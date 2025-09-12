Debatte über Milliardengelder: SPD: 70 Prozent des Sondervermögens müssen an Kommunen gehen

München/Berlin - Mindestens 70 Prozent des bayerischen Anteils am 100-Milliarden-Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur müssen nach Ansicht der bayerischen SPD an die Kommunen im Freistaat gehen. "Die Kommunen schultern 70 Prozent der öffentlichen Investitionen. Sie brauchen deshalb mindestens 70 Prozent der Finanzmittel, die der Bund dem Freistaat und den Städten und Gemeinden zur Verfügung stellt", sagten Bayerns SPD-Landeschefin Ronja Endres und Finanzstaatssekretär Michael Schrodi der Deutschen Presse-Agentur in München.