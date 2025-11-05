Ob es nun schlicht und ergreifend einfach nur schlecht geplant war, Suhlerinnen und Suhler nicht das richtige Publikum für Veranstaltungen zum Thema Migration sind, weil die Nachwehen der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Suhler Friedberg gerade erst abebben, oder die Landeszentrale für Politische Bildung Veranstaltungen am öffentlichen Interesse vorbei plant und dies frei von wirtschaftlichen Zwängen tun kann, lässt sich nicht so genau sagen.