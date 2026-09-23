Thüringens Linke-Fraktionschef Christian Schaft hat Konsequenzen für Fälle von Antisemitismus in der Linkspartei gefordert. „Die Haltung von Elif Eralp und der Spitzen unserer Partei in Berlin gegen jede Form des Antisemitismus ist klar. In unserer Partei müssen Konsequenzen in solchen Fällen gezogen werden, das hat auch der Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus Tobias Schulze sehr klar und deutlich gemacht“, sagte Schaft der „Rheinischen Post“.