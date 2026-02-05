Am Hermann-Pistor-Gymnasium sorgt derzeit eine Online-Petition von Schülern der zehnten Klassen für Diskussionen über das Kursangebot in der gymnasialen Oberstufe. Hintergrund ist die bevorstehende Einwahl in die Qualifikationsphase – jene beiden Schuljahre, in denen verbindlich festgelegt wird, welche Fächer auf grundlegendem (gA) und welche auf erhöhtem Anforderungsniveau (eA) belegt werden.
Debatte über Kursangebot Schüler sorgen sich um ihre Studienchancen
Martin Glienke 05.02.2026 - 14:00 Uhr