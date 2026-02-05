Am Hermann-Pistor-Gymnasium sorgt derzeit eine Online-Petition von Schülern der zehnten Klassen für Diskussionen über das Kursangebot in der gymnasialen Oberstufe. Hintergrund ist die bevorstehende Einwahl in die Qualifikationsphase – jene beiden Schuljahre, in denen verbindlich festgelegt wird, welche Fächer auf grundlegendem (gA) und welche auf erhöhtem Anforderungsniveau (eA) belegt werden.