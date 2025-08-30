Erfurt - Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow hat verwundert auf die Debatte über seine Äußerungen zur Deutschlandflagge und zur Nationalhymne reagiert. "Es gibt einen Grund, weswegen wir Schwarz-Rot-Gold haben und es lohnt sich, Schwarz-Rot-Gold zu verteidigen", sagte der Linken-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es seien die Farben der Freiheit. Die Nationalhymne, also die dritte Strophe des "Lieds der Deutschen" des Dichters August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, singe er voller Überzeugung.