Debatte über Alterssicherung: Linke fordert armutsfeste Rente für Alleinerziehende

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linke-Fraktion hat auf die Gefahren von Altersarmut für Alleinerziehende aufmerksam gemacht und ein Gegensteuern gefordert. "Alleinerziehende sind häufiger von prekären Arbeitsmarktsituationen betroffen, sind häufiger in Teilzeit und sind mit einer geringeren Brutto-Altersrente konfrontiert, welche die Gefahr für Altersarmut wachsen lässt", sagte die sozialpolitische Sprecherin der Thüringer Linke-Fraktion, Katja Maurer, in einer Mitteilung. Es brauche Maßnahmen für eine armutsfeste Rente für besonders benachteiligte Gruppen.