Debatte über Alterssicherung: Linke fordert armutsfeste Rente für Alleinerziehende

Auf Bundesebene werden derzeit verschiedene Möglichkeiten für eine Reform der Rente in Deutschland diskutiert. Zuletzt hatten Bundestag und Bundesrat den Weg für ein Rentenpaket freigemacht, das die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031 vorsieht, einen Steuerfreibetrag von bis zu 2.000 Euro monatlich für arbeitende Rentner und die Ausweitung der Mütterrente. Unabhängig davon soll eine 13-köpfige Rentenkommission bis Mitte des kommenden Jahres Vorschläge erarbeiten, wie die Alterssicherung langfristig gesichert werden kann.