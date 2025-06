Debatte über Altersgrenze Umfrage: Mehrheit für Zugang zu sozialen Medien erst ab 16

Bislang keine verlässlichen Schutzmechanismen im Netz

Bislang fehlen verlässliche Kontrollmechanismen beim Zugang zu sozialen Netzwerken. Auch wenn einige Dienste wie Instagram oder Tiktok in ihren Nutzungsbedingungen etwa ein Mindestalter von 13 Jahren festlegen, gibt es keine konsequente Überprüfung, ob das auch eingehalten wird. Die Altersverifikation wird häufig stiefmütterlich behandelt.

Was auch zu einem weiteren Ergebnis der aktuellen Yougov-Umfrage passt: Einer Mehrheit der Befragten (60 Prozent) sind demnach keine Kontrollmechanismen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in sozialen Medien bekannt. Auf die Frage, wie bisherige Kontrollmechanismen bewertet werden, gab eine Mehrheit von 61 Prozent an, dass diese "eher nicht" oder "überhaupt nicht" ausreichend seien.

Die wenigsten finden aktuelle Kontrollmechanismen ausreichend

Nur drei Prozent halten die bisherigen Alterskontrollen – etwa über ein aufploppendes Fenster mit Altersabfrage – für "voll und ganz ausreichend". Zwölf Prozent gaben an, den Status quo "eher ausreichend" zu finden. Fast ein Viertel der Befragten (24 Prozent) machte zu diesem Punkt allerdings keine Angaben.

Auch die Plattform Jugendschutz.net mahnte jüngst wieder strengere Regeln zur Altersüberprüfung im Netz an. Der Leiter der Kommission für Jugendmedienschutz, Marc Jan Eumann, sagte, dass es zur Altersprüfung im Netz bereits Dutzende Angebote gebe. Wer Jugendliche im Netz ernsthaft schützen wolle, könne dies längst tun.

Über die Betreiber sagte er: "Ich habe keinen Zweifel, dass sie alles machen können. Sie tun es nur nicht, wenn es ihr Geschäftsmodell gefährdet." Hier müsse die Politik klar durchgreifen. Die Betreiber hätten genügend Zeit gehabt, die Aufgabe ernst zu nehmen. Das hätten sie bislang nicht.