Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer SPD-Gesundheitspolitikerin Cornelia Urban hält eine Zuckersteuer für ein geeignetes Instrument der Prävention und des Gesundheitsschutzes. "Wir haben ein massives Präventionsproblem, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, und wir wissen, dass eine kluge Abgabe Anreize setzen kann – vor allem dann, wenn sie Hersteller zur Zuckerreduktion bewegt", sagte Urban in einer Mitteilung. Es sei naiv zu glauben, Appelle allein reichten gegen eine aggressive Vermarktung und ein Überangebot an Zuckerprodukten nicht aus.