Immelborn Mehr als 300 BMW an der Kiesgrube

Das 8. BMW-Treffen des Regionalteams Thüringen an der Immelborner Kiesgrube war ein voller Erfolg. Die Organisatoren denken dabei nicht nur an sich, sondern auch an andere. Am Ende kam ein stolzer Betrag für das Kinderhospiz Mitteldeutschland zusammen.