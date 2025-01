Debatte nach Messerangriff: Sonder-Innenministerkonferenz nach Tat von Aschaffenburg

Aschaffenburg/Bremen - Nach der Gewalttat in Aschaffenburg mit zwei Toten wollen sich die Innenministerinnen und -minister der Länder und des Bundes am Montag zu einer Sonderkonferenz treffen. Das bestätigte der Sprecher des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer (SPD). Mäurer ist in diesem Jahr Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Die Konferenz sei per Video geplant. Anlass sei die Gewalttat in Aschaffenburg. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.