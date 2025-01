Berlin - Nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg hat Bundeskanzler Olaf Scholz den bayerischen Behörden Versäumnisse bei der Umsetzung bestehender Asylregeln vorgeworfen. "Es gibt offensichtlich Vollzugsdefizite, insbesondere in diesem Fall bei den bayerischen Behörden, die ein großes Problem sind", sagte Scholz am Rande einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Erfurt.