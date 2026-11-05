Saarbrücken - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat ihre Unterstützung für die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin bekräftigt. "Ich kenne Ilse Aigner schon sehr lange, habe immer hervorragend mit ihr zusammengearbeitet", sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Ilse Aigner ist bodenständig, sehr erfahren und genießt überparteilich hohes Ansehen. Sie wäre eine sehr gute Bundespräsidentin."



Rehlinger hatte schon Mitte Oktober eine mögliche Kandidatur Aigners unterstützt: "Es ist Zeit für eine Frau in Bellevue. Wann, wenn nicht jetzt?"