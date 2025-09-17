Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Janine Merz (SPD) fand Mitte August ein intensiver Austausch zur Zukunft der Leader-Förderung im Henneberger Land statt. Im Kombinat Meiningen, das selbst mit Geldern aus dem Fördertopf entstehen konnte, diskutierten Akteure und Kommunalpolitiker mit dem Europaabgeordneten Matthias Ecke (SPD) über aktuelle Herausforderungen und Perspektiven für die ländliche Entwicklung. Auch Themen wie demografischer Wandel, Fachkräftemangel und der Rückgang ehrenamtlichen Engagements in ländlichen Regionen wurden intensiv besprochen.