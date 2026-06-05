Debatte in der Literaturszene: Literatur und KI - schreibt die Maschine jetzt schon besser?

Literatur mit dem Label "garantiert KI-frei"

Interessant findet Schröter die Frage, was mit der Literatur geschieht, die den Anspruch hat, ein Kunstwerk zu sein. "Hier freue ich mich, wenn es weiterhin Autorinnen und Autoren gibt, die sich die Mühe machen, individuell zu klingen, eine besondere Stimme zu haben. Und die über eigene Erfahrungen schreiben können. Ich möchte persönlich keine erwartbare Literatur lesen, sondern das Neue und Außergewöhnliche."

Der Aufruhr um die Aussagen von Olga Tokarczuk ist letztlich exemplarisch für eine Diskussion, die aktuell in vielen gesellschaftlichen Bereichen stattfindet: Was darf KI und was nicht?

"Die Literatur bildet da keine Ausnahme", meint Schröter. "Oft liest man zur Zeit, auch im Feuilleton, dass in Zeiten von KI der Begriff der Autorschaft neu gedacht und gefasst werden müsse. Das klingt, finde ich, recht abstrakt." Die Debatte um Nobelpreisträgerin Tokarczuk behandle aber im Grunde ganz konkrete Formen der Aushandlung von "symbiotischer Autorschaft" zwischen Mensch und KI.

"Ich glaube, dass die meisten Bücher in Zukunft durch eine Mischung aus menschlicher und maschineller Intelligenz zustande kommen werden", prognostiziert der Wissenschaftler. "Daneben wird es einen kleinen puristischen Markt ohne KI geben. Gleichsam mit dem Label "garantiert KI-frei". Eine ganz eigene Frage wird sein, nach welchen Regeln man dieses Etikett vergeben wird."