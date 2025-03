„Wir halten uns an das Ergebnis, so wie vorher angekündigt“, betonte Ortsteilbürgermeister Michael Lahnor. Zeitgleich zur Bundestagswahl hatte der Ortsteilrat Stepfershausen von den Einwohner wissen wollen, ob der Wasserspielplatz am Weg „Hinter der Rinne“ gebaut werden soll – oder nicht. Das Problem: Zwar gibt es eine Planung für die neue Freizeitfläche entlang des Weges, doch dabei würde der Solzbach freigelegt. Der Weg wäre damit nicht mehr nutzbar. Ohne ihn kommen Anlieger teilweise nicht an die Rückseite ihrer Grundstücke. Doch der Weg ist nie öffentlich anerkannt worden und daher nicht als solcher in den Plänen ausgewiesen. Doch die Anlieger nutzen ihn seit Jahrzehnten – bis nun die Idee mit dem Wasserspielplatz Gestalt annahm. Bei der Befragung zu diesem hatten sich die Bürger – wenn auch äußerst knapp – mit 181 Stimmen für den Spielplatz entschieden, 164 waren dagegen.