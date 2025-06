Debatte: Bürgergremium mit Vorschlägen zur Finanzpolitik

Erfurt - In die Debatte um die Sicherung der Sozialsysteme und die Steuerpolitik bringt ein Bürgergremium des Vereins "Mehr Demokratie" eigene Vorschläge ein. So sollten Renten in Deutschland bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei bleiben und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, teilte der Verein zum Abschluss einer mehrwöchigen Bürgerdebatte in Erfurt mit. 40 per Losverfahren ermittelte Menschen zwischen 16 und 78 Jahren aus dem Bundesgebiet hatten daran mitgewirkt. Es gehe um ein System, das unterstütze und gleichzeitig Anreize für Arbeit biete und gerecht für alle Generationen sei, hieß es.