Der Mann, wegen dem der Haussegen in der Brombeer-Koalition schief hängt, wird am Donnerstag vor dem Haupteingang des Thüringer Landtages geradezu herzlich empfangen. Jürgen Treutler – der AfD-Abgeordnete, der als Alterspräsident des Parlaments inzwischen bundesweite, umstrittene Bekanntheit erlangt hat – strahlt von einem Ohr bis zum anderen, als er Bernd Wittig hier stehen sieht. „Komm‘ her, lass’ Dich mal drücken“, sagt Treutler, ehe er Wittig in die Arme schließt. Etwa eine halbe Stunde später wiederholt er diese Geste, kurz nachdem Wittig als stellvertretendes Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs durch den Präsidenten des Landtages, Thadäus König (CDU), vereidigt worden ist. Nach Angaben von Treutler war er es, der Wittig als AfD-Kandidaten für das Amt vorgeschlagen hat. „Ich bin der Heiratsvermittler“, sagt Treutler.