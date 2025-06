Schöne Grüße aus der DDR: Erinnerungen in Töpfen und Pfannen, Kannen und Tassen, Bestecken und Trinkgläsern. Das vor gerade einmal drei Jahren von einem kleinen Verein in der Rhön gegründete alfi-Museum Fischbach sieht sich als Ausstellungsort für die Tischkultur in der DDR. Seine Sammlung befindet sich im Aufbau, Spenden und Leihgaben sind daher willkommen. Die Museumsmacher stellen in ihren Ausstellungen nicht die Produktionsabläufe und deren Zwänge, sondern vielmehr die gestalterische Qualität der Objekte aus dem Bereich der Tischkultur im Osten des damals geteilten Landes in den Mittelpunkt.