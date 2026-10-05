Fast ausverkauft war die Ilmenauer Festhalle am Sonntag beim Auftritt von Frank Schöbel. Der 1942 in Leipzig geborene Sänger gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Unterhaltungskünstler der ehemaligen DDR. Im Rahmen seines aktuellen Tourneeprogramms präsentierte er gemeinsam mit seiner Band die größten Hits aus seiner inzwischen mehr als 50-jährigen Karriere.