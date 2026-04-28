In erster Linie bei jungen Leuten haben Mopeds mit Namen wie Schwalbe, Star, Sperber oder S50/51 Kultstatus - auch wegen einer Sonderregelung im Einigungsvertrag: Die Zweitakter dürfen, wenn sie in der DDR zugelassen waren, im Gegensatz zu anderen Kleinkrafträdern mit Tempo 60 und nicht nur mit Tempo 45 unterwegs sein. Laut Thüringer Verkehrsministerium wurden in Suhl fast sechs Millionen Simons-Zweiräder gebaut.

Ein riesiges Potenzial auch für Ersatzteilhändler wie die Firma Meyer-Zweiradtechnik GmbH (MZA) mit Sitz im thüringischen Meiningen. Inhaber Falko Meyer setzte schon in den 199Oer Jahren, als neu gebaute Simson-Zweiräder nur schwer verkäuflich waren, auf das Ersatzteilgeschäft.

Anfang der 2000er Jahre übernahm er nach eigenen Angaben vom Simson-Insolvenzverwalter Lagerbestände, Werkzeuge, Vorrichtungen - und wird zum Lizenznehmer der Marke. In den vergangenen Jahren sei in Meiningen ein neuer Standort für die Ersatzteilversorgung entstanden - "mehr als 30 Millionen Euro haben wir investiert seit 2018", sagt der Firmenchef.

Neuerdings betreibe MZA auch einen Online-Shop und beliefere nicht mehr nur Fachhändler. Das Unternehmen mit rund 170 Arbeitnehmern folge damit einem Markttrend: "Junge Leute machen viel selbst, sie basteln und schrauben und wollen Individualität", so Meyer. Werkstätten hätten Marktanteile verloren.

Mehr als 10.000 Ersatzteile habe seine Firma im Programm - vor allem für Simson, aber auch andere DDR-Zweiräder wie das Motorrad MZ, so der gebürtige Sachse. Er spricht von einem knallharten Wettbewerb. "Es gibt keinen Engpass. Man kann sich quasi ein Moped aus Teilen zusammenbauen. Im Grunde sind diese Mopeds unsterblich", findet Meyer.

Wartburg fährt in einer Nische

Das gilt nach Meinung des Direktors der Automobilen Welt Eisenach ebenso für die DDR-Autos. Auch wenn der Wartburg mit etwa 9.100 Exemplaren eher in einer Nische rollt, sei die Ersatzteilversorgung sicher. Bei dem einstigen DDR-Mittelklassewagen aus dem ehemaligen Automobilwerk Eisenach stiegen die Zulassungszahlen seit 2015 - langsam, aber stetig.

Martin hofft, dass heute 16-Jährige mit der "Simme", wie die Mopeds umgangssprachlich genannt werden, starten und als Erwachsene bei Wartburg oder Trabant landen. Nach seiner Schätzung kommen in den nächsten Jahren wieder mehr gut restaurierte DDR-Oldtimer auf den Markt, weil ihre Besitzer sich aus Altergründen von ihnen trennen.