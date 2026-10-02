Fast alles steht hier hinter Glas. Nur ein Weihnachtsmann liegt oben auf einer der Vitrinen des DDR-Museums in Seltendorf. Er ist älter als die Wende, älter als der Gründer dieses Museums, er ist mitten aus der Zeitspanne, in der die DDR existierte. Der Weihnachtsmann ist Jahrgang 1969 – und der jüngste Zuwachs in der Garage mit den rund 5000 Einzelstücken. „Er stand 57 Jahre lang im Wohnzimmer. Die Enkelin der Besitzerin rief mich eines Tages an, ihre Oma sei gestorben. Sie räumt jetzt die Wohnung leer“, erzählt Thomas Mahr. Da ist er sofort ins Auto gestiegen und hat den Weihnachtsmann abgeholt.