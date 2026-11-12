Wolfgang Krügel sitzt locker und gelöst auf der Terrasse hinter seinem Haus. Dort plaudert er bei einer Tasse Kaffee und Plätzchen aus dem Nähkästchen. Vor allem aber erzählt der frühere Rallye-Fahrer hier in Dermbach, wo er seit sechs Jahren mit seiner Frau Martina wohnt, über sein gerade erschienenes Buch „Zwischen Improvisation und Ideallinie“, das er „eigentlich nie schreiben“ wollte. „Das war nie in meinem Kopf.“