Die junge Frau kommt gerade von ihrem Ausbildungstag bei einem Kieferorthopäden und ist auf dem Sprung zur Tanzprobe des Kirmesvereins in Mengersgereuth. Aber sie hat Zeit für einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. Als Shakira Queck (20) in der elften und zwölften Klasse für ihr Abitur an der Sonneberger Berufsbildenden Schule lernte, da musste sie wie die anderen eine Projektarbeit anfertigen, die selbstständiges Überlegen, Nachforschen, Bewerten und Gestalten belegen sollte. Was sie in der Schule bis dahin eben gelernt hatte…