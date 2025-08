Guck mal, so ein Kassettenrekorder war in unserer Jugend angesagt. Großeltern erzählen den Enkeln von einer längt vergangenen Zeit im DDR-Museum in Dargen/Usedom. Urlaubende Sonneberger entdecken dort viele Produkte aus ihrer Heimat, die in der ganzen DDR vertrieben wurden. Die Radios und Kassettenrekorder aus dem VEB Sternradio, die Puppen und Plüschtiere aus dem Kombinat Sonni, sie fallen jedem sofort ein, wenn man nach DDR-Produkten aus Sonneberg fragt. Aber Uhren?