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  4. Marmor fürs Volk: Palast der Republik vor 50 Jahren eröffnet

DDR-Geschichte Marmor fürs Volk: Palast der Republik vor 50 Jahren eröffnet

Von Stefan Kruse,

Vom Prestige- zum Abrissprojekt: Wie der vor 50 Jahren in Berlin eröffnete Palast der Republik das Lebensgefühl vieler DDR-Bürger prägte. Und warum er heute noch in Erinnerung ist.

Berlin - Viele DDR-Bürger kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Marmorboden, bequeme Sitzgruppen, Pflanzenarrangements, große Gemälde an den Wänden und eine fünf Meter hohe gläserne Blume in der Mitte - neugierig, fast ungläubig wandeln sie in den Apriltagen 1976 durch den nagelneuen Palast der Republik in Ost-Berlin. Ihr Blick richtet sich auch nach oben, wo über dem riesigen Foyer ein Meer von fast 10.000 Kugelleuchten Licht spendet - Inspiration für die bald gängige Bezeichnung "Erichs Lampenladen".

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Der Palast, dessen markante, kupferbraun spiegelnde Fassade aus belgischem Thermoglas schnell das Stadtbild prägt, ist ein Prestigeprojekt des SED- und Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Die Reste des Hohenzollern-Stadtschlosses hatte man bereits 1950 gesprengt. An seiner Stelle haben Tausende Arbeiter in nur 32 Monaten Bauzeit den Palast hochgezogen - eine Art Volkshaus für Begegnung, Kultur, Entertainment, Essen und Trinken.

Die Kosten sind immens, an Material fehlt es ganz im Gegensatz zu anderen DDR-Baustellen nicht. "Kein Zweifel, Arbeiter und Ingenieure haben sich bei diesem Bauwerk große Mühe gegeben. Die Verarbeitung ist ordentlich und anständig", schwärmt damals selbst ein Korrespondent des West-Fernsehens. 

"Manhattan" für 3,55 Mark

Und die Menschen nehmen den Palast dankbar an. Nach der Eröffnung am 23. April 1976, die politischer Prominenz und den Erbauern vorbehalten ist, strömen die Besucher hinein. Bowlingbahn und Theater gibt es, auch ein großer Konzert- und Veranstaltungssaal und eine Disko mit drehbarer Tanzfläche kann erkundet werden. Raum für Kunst gibt es, dazu 13 gastronomische Einrichtungen. Darunter sind Restaurants oder die gut sortierte Foyer-Bar, in der ein "Manhattan" 3,55 Mark kostet. In der schicken Milchbar mit Spreeblick werden Eisbecher flambiert.

Wer immer in der damaligen Hauptstadt der DDR lebt oder zu Besuch kommt - der Palast ist ein festes Ziel. Begehrt sind Konzerte mit der Crème de la Crème der DDR-Musik und Auftritte von Weststars wie Tangerine Dream oder Carlos Santana. Panikrocker Udo Lindenberg ("Sonderzug nach Pankow") darf 1983 bei einem Konzert für den Frieden auftreten - vor ausgesuchtem Publikum. Zudem tagen im Palast die DDR-Volkskammer und die SED-Jubelparteitage. 

"Mit dem Palast wurde eine Art sozialistische Wohlstandsgesellschaft inszeniert, man konnte die Alltagsprobleme hinter sich lassen", sagt der Historiker und DDR-Forscher Stefan Wolle. Selbst die Telefonzellen funktionieren immer - in der DDR keine Selbstverständlichkeit. "Das Ziel der SED, eine Einheit von Volk und Partei zu zeigen, wurde damals erreicht."

Sterben auf Raten

In der Wendezeit 1989/90 avanciert der Palast der Republik zu einem Ort der Geschichte, ehe sein Sterben auf Raten eingeläutet wird. Zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 stößt Honecker mit seinen Gästen bei einem Festakt im Inneren mit Sekt an, während draußen Demonstranten im Angesicht von Volkspolizei und Stasi Freiheit und Reformen fordern. 

Bei der ersten und letzten freien Wahl in der DDR am 18. März 1990 wird der Palast zum Medienzentrum, TV-Stationen aus aller Welt berichten. Die neue Volkskammer hat die Aufgabe, sich selbst abzuschaffen und den Weg zur Wiedervereinigung zu ebnen. Am 23. August 1990 beschließt sie im Palast den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik mit Wirkung zum 3. Oktober. Die DDR-Staatswappen an der Fassade und im Plenarsaal sind da längst demontiert. 

Asbest im Marmor-Palast

Die am 19. September 1990 geplante Volkskammersitzung findet nicht mehr im Palast statt: Der DDR-Ministerrat ordnet an, das gesamte Gebäude wegen Asbestbelastung zu schließen. Mehr als 700 Tonnen waren beim Bau aus Brandschutzgründen zur Ummantelung der Stahlträger verwendet worden. "Als der Palast geschlossen wurde, war mir klar, dass er abgerissen wird", erinnert sich Kellner Roland Pröh in der RBB-Doku "Palast der Republik – Honeckers Traum aus Marmor und Asbest", die Das Erste am Montag (20. April) um 23.50 Uhr sendet. 

Genau so kommt es: Nach langem Hin und Her, nach Asbestsanierung, in deren Folge nur noch eine Art Rohbau steht, nach Kunstprojekten, Protesten und Diskussionen über Alternativen beschließt der Bundestag 2002 den Palast-Abriss und die Rekonstruktion des Stadtschlosses. 

Obwohl der Palast nur 14 Jahre, 4 Monate und 27 Tage offen hatte, verbinden viele Menschen mit ihm auch heute persönliche Erinnerungen - vielleicht gemischt mit einem Schuss Ost-Nostalgie. "Der Palast ist ein Symbol der DDR-Erinnerung, gerade weil er verschwunden ist", sagt Historiker Wolle.

Sollte DDR-Zeugnis weg? 

Bis heute hält sich die These, Asbest sei nicht der eigentliche Grund für den Abriss gewesen, vielmehr habe man ein Stück DDR-Geschichte tilgen wollen. "Das ist Unsinn", sagt Berlins früherer Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU). Entscheidender Punkt sei die hohe Asbestbelastung gewesen. Ein Festhalten am Palast wäre teurer geworden als ein Neubau an seiner Stelle. 

"Dass der Palast der Republik in hohem Maße asbestbelastet war, ist unstrittig und war der Grund für seine Schließung vor der Wiedervereinigung", sagt auch der Generalintendant des Humboldt Forums, Hartmut Dorgerloh. Indes habe nach der Wiedervereinigung das bauliche Erbe der DDR keine größere öffentliche Wertschätzung erfahren. Auch sei die überwiegend hohe Identifikation vieler Menschen mit dem Palast der Republik nicht erkannt und anerkannt worden.

Dorgerlohs 2020/2021 eröffnetes Haus macht heute in der Hülle des Schlosses Weltgeschichte erlebbar. Verteilt an verschiedenen Stellen sind auch Originale aus dem Palast der Republik zu sehen. Dazu gehören Designobjekte wie das Wegeleitsystem, ein Monitor der Stasi, ein Wandrelief und andere Kunstwerke.