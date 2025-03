Aufstand wurde brutal niedergeschlagen

Hoffnung habe sich in Wut verwandelt. "Am 13. März 1950 trat ein großer Teil der Häftlinge in einen Hungerstreik. Als sich keine Verbesserungen abzeichneten, brach am 31. März 1950 der Aufstand los." Er sei der erste Aufstand in der DDR gewesen, und er wurde mit äußerster Brutalität niedergeschlagen. "Gefangene mussten durch Polizeispaliere Spießruten laufen, Hunde wurden auf sie gehetzt. Viele wurden schwer verletzt, zahllose kamen in den Arrest."