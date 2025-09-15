Die Basisorganisation Suhl der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/ Bund der Antifaschisten hatte am Samstag an den Tag der Opfer des Faschismus erinnert. Ina Leukefeld, als ehemalige Landtagsabgeordnete und Stadträtin der Linken, eine prominente Vertreterin der Veranstaltung, hob die Bedeutung dieser Gedenkveranstaltung hervor. Sie erinnerte daran, dass das Gedenken ursprünglich überparteilich ausgerichtet war, bevor es sich mit dem Beginn des Kalten Krieges veränderte. In der DDR wurde der Tag offiziell anerkannt und wird bis heute als Tag der Erinnerung und Mahnung begangen.