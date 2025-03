Berlin - Der frühere DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe ist gestorben. Der 84-Jährige starb am Samstag in einem Berliner Krankenhaus, wie der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Kowalczuk war nach eigenen Angaben zusammen mit Poppes Familie bis zuletzt an dessen Seite.