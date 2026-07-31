Eisenach - Zum Geburtstag eines DDR-Oldtimers reisen Fans auch aus Norwegen, Ungarn, Polen oder den Niederlanden an: Beim internationalen Heimweh-Treffen in Eisenach werden hunderte Wartburg-Liebhaber aus dem In- und Ausland dabei sein. Mindestens 450 der in der DDR gebauten Autos würden von Freitag bis Montag erwartet, sagte Enrico Martin, Direktor der Stiftung Automobile Welt Eisenach und einer der Organisatoren des jährlichen Events. In der Stadt, in der das Auto einst produziert wurde, soll in diesem Jahr ein besonders Jubiläum gefeiert werden - 60 Jahre Wartburg 353.