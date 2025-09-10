Der Kauf eines Herds oder eines Kühlschranks kann Menschen schnell überfordern, die kein Finanzpolster haben. Bei SED-Opfern ist das häufig der Fall. Laut einer Studie des Thüringer Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur aus dem Jahr 2023 ist bei ihnen der Anteil der Geringverdiener mit einem monatlichen Nettoeinkommen von maximal 1.000 Euro mit 43 Prozent deutlich höher als im Durchschnitt mit 29 Prozent. Ursache sind gebrochene Biografien mit Heimeinweisungen, Arbeitsplatzverlust oder Haft. Auch gesundheitlich geht es SED-Opfern schlechter.