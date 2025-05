Zum Final-Six, dem Finale des Deutschland-Pokals der DCU, reisten die Barchfelder Einigkeit-Kegler in das sächsische Fraureuth, wo man zuletzt ein Auswärtsspiel in der Bundesliga auf deren nagelneuer Sechsbahnanlage erfolgreich bestritten hatte. So ein Finale bot für die auf 200 Wurf eingestellten Barchfelder mehrere Unwägbarkeiten: Zum einen die kurze Distanz über 4 x 100 Wurf, über die sich wenig ausgleichen lässt, zum anderen ein regelmäßig unbekanntes Teilnehmerfeld, von denen vor allem Mannschaften mit einer 2-Bahnen-Anlage wegen deren Erfahrung über die kurze Wurfdistanz besonders gefährlich sind, so etwa die Männer vom SV Fahner Höhe Gierstädt.