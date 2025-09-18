Die Einigkeit-Kegler aus Barchfeld um Hannes Beutel, Bundesliga-Kegler und Vereinsvorsitzender, gehen in ihre dritte Bundesligasaison. Wie in den beiden Jahren zuvor ist auch diesmal alles anders. Im ersten Jahr hieß es für den Verein aus dem Werratal, sich als Neuling in Deutschlandes höchster Spielklasse der Deutschen Classic Kegler Union zu etablieren. Es folgte ein einjähriges Gastspiel bei den Heimspielen auf der Anlage der Kegelfreunde in Leimbach, da die eigene Anlage in Barchfeld geschlossen wurde. Die Einigkeit beendete die zweite Bundesligasaison auf dem sechsten Rang und mit einem randvoll gefüllten Paket von Sorgen und ungelösten Problemen. Obenauf die Sorge, dass ohne eigene Spielstätte der Spielbetrieb in der Bundesliga auf Dauer nicht gewährleistet ist. Um so glücklicher sind der Verein und sein Umfeld über die Wiedereröffnung der Anlage. Vor dem Start in die neue Saison schaut Hannes Beutel zurück auf die turbulenten vergangenen Monate und richtet seinen Blick als Vereinsvorsitzender und als Spieler auf die neue Serie.