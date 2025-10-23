Dass die jüngste Tagung des Gemeinderates Floh-Seligenthal am Ende doch keine Blitzsitzung wurde, liegt am neuen Fernmeldeturm auf dem Tennelberg. Der ist vor nicht allzulanger Zeit auf dem kleinen Gipfel errichtet worden, zum Ärger von Bürgern, die sich zusammengetan haben. Der vermutlich engagierteste Aktivist ist Lutz Gebhardt, der viele Behördenwege auf sich genommen, sich in die Materie eingearbeitet und Wissen angelesen hat. In der Bürgerstunde der Ratssitzung am 22. Oktober durfte Gebhardt ausnahmsweise länger referieren, auch wenn Ratsvorsitzender Peter Frank (FDP) mehrfach mit „Bitte eine Frage stellen!“ intervenierte.