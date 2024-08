Dax-Konzern kritisiert Politik: Allianz prangert Mängel im deutschen Hochwasserschutz an

München - Die Allianz prangert nach dem Juni-Hochwasser Mängel im deutschen und bayerischen Hochwasserschutz an. Vorstandschef Oliver Bäte zog in München einen negativen Vergleich zu den Niederlanden: "Am wichtigsten, auch in Bayern, ist es, dass wir besser bei der Schadenvorbeugung werden", sagte Bäte bei der Vorlage der Halbjahreszahlen des Dax-Konzerns und größten deutschen Versicherers. "Sie können sich fragen, warum wir in Deutschland fortgesetzt diese hohen Schäden haben." Andere Länder wie die Niederlande, "die seit Jahrhunderten unter dem Meeresspiegel leben", seien besser in der Vorbeugung.