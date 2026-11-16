Laut Grohl kommt die Band erneut nach Europa, weil er die Tournee im vergangenen Sommer, unter anderem mit Stadionkonzerten in München und Berlin, als unvollständig empfand. "Ich habe mir den Tourplan angeschaut und all die Orte, an denen wir nicht waren", erzählte der Sänger, der gerade mit der Band in Australien unterwegs ist. "Wir haben nur eine Show in Italien gespielt und die paar Shows in Deutschland. Und ich dachte: Wir müssen zurückkommen und das nachholen."