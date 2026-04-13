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  6. Hiobsbotschaft für den ThSV Eisenach

Daumen gebrochen Hiobsbotschaft für den ThSV Eisenach

Rückraumspieler Dominik Solak hat sich schwerer verletzt und muss operiert werden. Die Ausfallzeit könnte lang werden.

Daumen gebrochen: Hiobsbotschaft für den ThSV Eisenach
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Ab in die Kabine: Dominik Solak verlässt gegen Hannover verletzt das Spielfeld. Foto: Imago/Bild13

Hiobsbotschaft für Handball-Bundesligist ThSV Eisenach: Rückraumspieler Dominik Solak hat sich bei der deutlichen 26:35-Niederlage am Freitag gegen TSV Hannover-Burgdorf am linken Daumen verletzt und muss operiert werden. Womöglich fällt der wurfgewaltige Tscheche bis zum Saisonende aus.

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12.04.2026 15:52 ThSV Eisenach Trainer nimmt Pleite auf seine Kappe

Sebastian Hinze findet nach der deftigen Heimniederlage gegen Hannover deutliche Worte. Dominik Solak verletzt sich an der Hand.

Die Operation der komplizierten Fraktur soll bei einem Handspezialisten erfolgen. „Die Koordination hierfür läuft gerade“, informierte Rene Witte, Geschäftsführer des ThSV Eisenach. Bis zu seinem Ausscheiden gegen Hannover hatte Solak für den ThSV zwei Tore erzielt und einen Siebenmeter herausgeholt.

Der 28-Jährige war im Januar vom tschechischen Meister HBC Karvina zum ThSV Eisenach gewechselt. Dort hatte sich Solak sofort gut integriert. Er markierte bisher 35 Tore in neun Spielen.