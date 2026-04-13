Daumen gebrochen: Hiobsbotschaft für den ThSV Eisenach

Unsere Empfehlung für Sie ThSV Eisenach Trainer nimmt Pleite auf seine Kappe Sebastian Hinze findet nach der deftigen Heimniederlage gegen Hannover deutliche Worte. Dominik Solak verletzt sich an der Hand.

Die Operation der komplizierten Fraktur soll bei einem Handspezialisten erfolgen. „Die Koordination hierfür läuft gerade“, informierte Rene Witte, Geschäftsführer des ThSV Eisenach. Bis zu seinem Ausscheiden gegen Hannover hatte Solak für den ThSV zwei Tore erzielt und einen Siebenmeter herausgeholt.