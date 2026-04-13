Daumen gebrochen Hiobsbotschaft für den ThSV Eisenach
Redaktion 13.04.2026 - 16:27 Uhr
Rückraumspieler Dominik Solak hat sich schwerer verletzt und muss operiert werden. Die Ausfallzeit könnte lang werden.
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Die Operation der komplizierten Fraktur soll bei einem Handspezialisten erfolgen. „Die Koordination hierfür läuft gerade“, informierte Rene Witte, Geschäftsführer des ThSV Eisenach. Bis zu seinem Ausscheiden gegen Hannover hatte Solak für den ThSV zwei Tore erzielt und einen Siebenmeter herausgeholt.
Der 28-Jährige war im Januar vom tschechischen Meister HBC Karvina zum ThSV Eisenach gewechselt. Dort hatte sich Solak sofort gut integriert. Er markierte bisher 35 Tore in neun Spielen.