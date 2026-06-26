Dauerthema Korruption: Justizministerin Hubig zu erstem Besuch in Kiew eingetroffen

Kiew - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig ist erstmals seit ihrem Amtsantritt zu Gesprächen mit ukrainischen Regierungsvertretern in das von Russland angegriffene Land gereist. Die SPD-Politikerin traf am Morgen mit dem Nachtzug in der Hauptstadt Kiew ein, um an einer Konferenz zum 30. Jubiläum der ukrainischen Verfassung und anderen Terminen teilzunehmen. Die 1996 wenige Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beschlossene Verfassung sei "eine Wegmarke in Richtung Demokratie" und Europa gewesen, sagte Hubig.