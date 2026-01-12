Das Sturmtief Elli brachte nicht nur Schnee und winterliche Temperaturen nach Thüringen, sondern auch einen beachtlichen Geldsegen: Eine Dauerspielerin oder ein Dauerspieler aus dem Ilm-Kreis hat bei Lotto 6aus49 einen Gewinn von exakt 307.713 Euro erzielt. Der Treffer gelang bei der Samstagsziehung am 10. Januar in der Gewinnklasse 2 – mit sechs richtigen Zahlen, lediglich die Superzahl fehlte zum Jackpot.