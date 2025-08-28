Erfurt (dpa/th) - Dauerregen mit schlechter Sicht und Aquaplaninggefahr hat auf Thüringer Autobahnen für viele Unfälle gesorgt. Es sei im Tagesverlauf am Donnerstag zu insgesamt sechs schweren Verkehrsunfällen wegen unangepasster Geschwindigkeit gekommen, berichtete die Autobahnpolizei. Drei Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden belaufe sich nach Schätzungen auf 145.000 Euro. Teilweise stehe Wasser auf den Fahrbahnen und erforderte besondere Vorsicht.
Dauerregen Viele Unfälle bei Dauerregen auf den Autobahnen
dpa 28.08.2025 - 17:45 Uhr