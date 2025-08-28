Dauerregen: Viele Unfälle bei Dauerregen auf den Autobahnen

Auf der A71 bei Arnstadt fing ein Auto Feuer, nachdem es ins Schleudern geraten war. Es flog über eine Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Der 44 Jahre alte Fahrer konnte sich nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen aus seinem Auto befreien, bevor es in Flammen aufging und vollständig ausbrannte. Die Autobahn in Richtung Schweinfurt in Franken wurde für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.