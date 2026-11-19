Jena (dpa/th) - Experten der Thüringer Hochwassernachrichtenzentrale rechnen mit steigenden Pegelständen in Südthüringen bis zum Wochenende. "In der Schwarza, der oberen Saale, der Steinach sowie im Oberlauf der Werra und ihrer Nebengewässer liegen die Wasserstände deutlich oberhalb des vieljährigen Mittelwassers", teilte die Zentrale, die zum Thüringer Landesamt für Umwelt Bergbau und Naturschutz in Jena gehört, mit.