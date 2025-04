Dauerkrise Kein Aufschwung in Sicht: Schrumpft die Wirtschaft erneut?

Das Ifo-Institut rechnet damit, dass die Teuerungsrate in Deutschland in den kommenden Monaten über der Marke von 2,0 Prozent bleiben wird. 2022 lag die Inflation im Jahresschnitt bei 6,9 Prozent und 2023 bei 5,9 Prozent, 2024 flaute sie im Jahresschnitt auf 2,2 Prozent ab. Das Leben in Deutschland verteuert sich also nicht mehr so stark, allerdings spüren Verbraucher das gestiegene Preisniveau im Alltag. Im März lag die Inflationsrate bei 2,2 Prozent.